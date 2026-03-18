Il Grande Fratello Vip è appena cominciato e c’è già la prima polemica. Dopo una domanda da parte di Marco Berry sul noto giornalista Paolo Del Debbio, la regia si è trovata costretta a intervenire: è scattata la censura. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, la domanda imbarazzante su Paolo Del Debbio

Da ieri sera, martedì 17 marzo 2026, tutti i concorrenti sono entrati nella casa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico collegato poi con Mediaset Extra per vedere la diretta dalla casa, ha assistito a una gaffe da parte di Marco Berry sul noto giornalista Paolo De Debbio. Un momento davvero imbarazzante, in pratica durante una chiacchierata notturna con Francesca Manzini e Dario Cassini, l’imitatrice ha parlato delle difficoltà che incontra a imitare le voci maschili, asserendo di non riuscire a fare uguali né Gianluigi Nuzzi né Paolo Del Debbio, mentre ad esempio Vincenzo De Lucia riesce a imitare benissimo le voci femminili. Poi la Manzini si è proprio esibita nell’imitazione di Del Debbio, di cui è spesso ospite come opinionista, con Marco Berry che è intervenuto con una domanda scomoda: “E’ vero che Paolo Del Debbio beve? Ma beve veramente?”

Grande Fratello Vip, domanda imbarazzante su Paolo Del Debbio: arriva la censura

Dopo la domanda nella casa del Gf Vip di Marco Berry a Francesca Manzini su Paolo Del Debbio, l’imitatrice è apparsa molto imbarazzata, cercando di chiudere subito la conversazione: “Non lo so, no, no, no, io sto lì con lui ma sul lavoro.” La regia è subito intervenuta cambiando l’inquadratura anche se chi era collegato in quel momento ha assistito a tutta la scena. Non è escluso che Berry non possa essere richiamato al confessionale.