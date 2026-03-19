GF VIP, quanto guadagna Selvaggia Lucarelli? La cifra sorprende tutti

Il tema dei compensi nel mondo dello spettacolo suscita sempre grande interesse, e il Grande Fratello VIP non fa eccezione. Tra conduzione, opinionisti e concorrenti, i cachet variano sensibilmente e, nonostante l’assenza di cifre ufficiali, le indiscrezioni permettono di delineare un quadro indicativo dei guadagni legati al programma. Ecco quanto guadagna l’opinionista Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip: cachet dei concorrenti e premio finale

Per quanto riguarda i partecipanti, il sistema dei compensi appare più variabile e dipende in larga parte dalla notorietà del singolo concorrente. L’ex gieffina Micol Incorvaia aveva spiegato che la base di partenza si aggira intorno ai 1.000 euro a settimana, ma questa cifra può crescere sensibilmente in funzione della popolarità e del peso mediatico del personaggio coinvolto. I concorrenti meno noti tendono quindi a percepire importi contenuti, mentre i VIP più affermati possono arrivare a guadagni settimanali di diverse migliaia di euro, in base agli accordi contrattuali.

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, Alessandra Mussolini avrebbe ricevuto circa 350.000 euro complessivi “a prescindere dal numero di puntate”. Altri casi citati in passato includono compensi settimanali di circa 3.000 euro per Tommaso Zorzi, circa 9.000 euro per Wilma Goich, e tra 10.000 e 20.000 euro a settimana per Elisabetta Gregoraci, con possibili incrementi legati a accordi specifici. Infine, il vincitore del programma riceve un premio di 100.000 euro, metà del quale viene però destinato in beneficenza, lasciando al concorrente una quota netta di 50.000 euro da trattenere.

GF VIP, quanto guadagna Selvaggia Lucarelli? Il cachet fa discutere

Il ritorno del Grande Fratello VIP riporta al centro dell’attenzione una curiosità ricorrente: quali sono i guadagni reali di chi partecipa al reality. Anche se le informazioni ufficiali non sono mai state rese pubbliche, tra indiscrezioni e ricostruzioni giornalistiche si delinea comunque uno scenario piuttosto articolato, soprattutto per quanto riguarda i volti principali del programma. Alla conduzione c’è Ilary Blasi, che secondo voci non confermate percepirebbe circa 25.000 euro per ogni puntata. Considerando una stagione composta da circa 26 appuntamenti, il totale complessivo potrebbe avvicinarsi ai 650.000 euro, una cifra in linea con altri protagonisti di punta dei format Mediaset, pur in assenza di conferme ufficiali da parte dell’azienda.

Anche il ruolo delle opinioniste riveste un peso significativo, sia in termini editoriali che economici. Selvaggia Lucarelli, ad esempio, secondo quanto riportato da Fanpage, avrebbe ricevuto una proposta economica pari a “quanto guadagnerebbe in 10 anni a Ballando con le stelle“. Alcune stime successive hanno quantificato il compenso attorno ai 35.000 euro a puntata, che, su circa 20 puntate, porterebbe a un totale vicino ai 700.000 euro, anche in questo caso senza conferme ufficiali. Per Cesara Buonamici, invece, le cifre sono meno definite: diverse ipotesi indicano un range compreso tra 10.000 e 14.000 euro per puntata.