Gf Vip e il compenso di Alessandra Mussolini: emergono dettagli sul cachet e sulla clausola inedita della sua partecipazione.

Il GF Vip è ripartito con fuoco e curiosità: in poche ore Alessandra Mussolini ha già acceso il dibattito con una lite in diretta e una confessione di scuse, mentre fuori dalla Casa impazzano le voci sul suo presunto cachet milionario, garantito indipendentemente dalla durata della sua permanenza nel reality.

L’Ingresso turbolento di Alessandra Mussolini nella Casa

In appena ventiquattro ore dall’inizio del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è già diventata protagonista di momenti intensi e discussi. La ex parlamentare ha esordito con un acceso confronto con Selvaggia Lucarelli, culminato in una lite che ha immediatamente catturato l’attenzione dei social. “Ho sbagliato a rispondere e a replicare”, ha ammesso Mussolini durante la prima cena con i coinquilini, riflettendo sulle proprie reazioni e promettendo di moderarsi: “Da questo momento voglio essere brava e moderata”.

Gf Vip, il retroscena sul cachet di Alessandra Mussolini: la presunta cifra è clamorosa

A catturare l’attenzione fuori dalla Casa è stato soprattutto il presunto compenso di Alessandra Mussolini, riportato dal giornalista Davide Maggio: l’ex politica avrebbe firmato un contratto da 350mila euro, cifra garantita “a prescindere dal numero di puntate nella Casa”. Una clausola che romperebbe con le consuetudini del reality di Canale 5, dove i compensi dei concorrenti restano da anni avvolti nel mistero. Tradizionalmente, si parlava di un minimo di circa mille euro a settimana, con incrementi legati alla popolarità dei concorrenti, come nel caso di Elisabetta Gregoraci, per la quale circolavano cifre ben superiori ai diecimila euro settimanali, mai confermate ufficialmente.

Se fosse confermato, l’accordo di Mussolini rappresenterebbe uno dei contratti più vantaggiosi mai associati a un partecipante del Grande Fratello Vip, garantendo l’intero compenso anche in caso di eliminazione anticipata o ritiro volontario.