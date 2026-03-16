Manca davvero poco all’ingresso di tutti i concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip. Tra loro anche Alessandra Mussolini che, ospite di Barbara Palombelli a “Forum” ha rivelato cosa metterà in valigia.

GF Vip: Alessandra Mussolini e il suo prossimo ingresso nella casa

Alessandra Mussolini sarà una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip, che partirà domani, 17 marzo, in prima serata su Canale 5. La politica è stata ospite di Barbara Palombelli a “Forum” e ha proprio parlato del suo prossimo ingresso nella casa. La conduttrice ha svelato che Alessandra, durante le prove, si è già lamentata del comportamento dei primi quattro coinquilini, che ad esempio mettono i piedi sul divano. La Mussolini ha confermato aggiungendo: “li vedo un pò ‘sbracatelli. Io mi devo calmare, non devo pensare che sto a casa mia.” La Mussolini ha poi svelato cosa porterà nella valigia!

GF Vip, Alessandra Mussolini choc a Forum: “Ecco cosa metterò nella valigia…”

Ospite di Barbara Palombelli a “Forum”, Alessandra Mussolini ha rivelato cosa vuole portare in valigia per il Grande Fratello Vip: “ho l’ansia del bagno unico per tutti. Mi hanno sconsigliato tutti di non farlo, ma l’ho fatto. Più mi dicono di non fare una cosa più la faccio. Mi sono quindi dovuta attrezzare. Mi porto un arnese che è un orinatoio. Se ho una emergenza uso quello.”