Incidente a Portegrandi: autobus Atvo coinvolto, un morto e cinque feriti

Uno scontro nel primo pomeriggio a Portegrandi ha coinvolto un autobus e un'auto: soccorsi, estrazione del conducente e indagini in corso

Nel primo pomeriggio si è verificato un grave incidente stradale a Portegrandi, frazione di Quarto D’Altino (Venezia), quando un autobus è entrato in collisione con un’automobile. Sul mezzo pubblico viaggiavano circa 50 persone, mentre l’auto coinvolta ospitava alcuni occupanti che hanno subito ripercussioni pesanti dall’urto. Le operazioni di soccorso sono state immediate e coordinate dalle diverse strutture di emergenza presenti sul territorio.

Vittime e condizioni dei coinvolti

Il bilancio dell’impatto ha purtroppo registrato un decesso: la vittima, un 60enne a bordo dell’automobile, è stata estratta dall’abitacolo e successivamente dichiarata morta dal personale sanitario. Altre cinque persone hanno riportato lesioni, ma secondo le prime comunicazioni le loro condizioni non risultano gravi. A uno dei feriti è stato comunque consigliato il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti clinici, mentre gli altri sono stati valutati e stabilizzati sul posto.

Interventi di soccorso sul luogo dell’incidente

Le squadre intervenute hanno visto la partecipazione di diversi corpi: i Vigili del Fuoco dai comandi di Mestre e dal distaccamento di San Donà di Piave si sono occupati delle operazioni di estricazione e messa in sicurezza dei veicoli, con l’ausilio dell’elicottero del Comando provinciale. Sul posto erano presenti anche gli operatori del Suem 118 per le attività di primo soccorso e il personale della Polizia locale per il coordinamento della circolazione e la gestione dell’area interessata dall’incidente.

Ruolo dei Vigili del Fuoco

I pompieri hanno svolto un ruolo chiave nell’estrazione della persona deceduta dall’abitacolo e nella messa in sicurezza dell’autobus coinvolto: le squadre hanno isolato la zona e verificato eventuali rischi legati a combustibili e stabilità dei mezzi. L’impiego dell’elicottero ha consentito supporto logistico e visibilità dall’alto, agevolando i movimenti delle pattuglie a terra e la valutazione complessiva della scena.

Assistenza sanitaria e trasferimenti

Il Suem 118 ha eseguito le prime valutazioni sui feriti, applicando protocolli di emergenza per garantire stabilità e trasporto sicuro. Una delle persone è stata trasportata in ospedale per accertamenti aggiuntivi, seguendo le procedure standard per i casi che richiedono controlli clinici approfonditi. Gli altri quattro feriti hanno ricevuto cure sul posto e sono stati considerati fuori pericolo al momento delle comunicazioni ufficiali.

Viabilità, rilievi e indagini

La strada interessata dall’incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici e la rimozione dei mezzi. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità. Le autorità hanno raccolto testimonianze e dati utili, compresi elementi relativi alle condizioni del traffico e del manto stradale al momento dell’impatto.

Cosa resta da chiarire

Al momento non sono state diffuse informazioni definitive sulle cause che hanno portato allo scontro tra l’autobus dell’Atvo e l’automobile. Le istituzioni incaricate stanno esaminando i rilievi e le testimonianze per comprendere se si sia trattato di un errore umano, di un problema tecnico o di una concausa legata alle condizioni della viabilità. Le autorità locali invitano a non trarre conclusioni affrettate fino al completamento delle verifiche, sottolineando l’importanza delle indagini in corso per chiarire ogni aspetto dell’accaduto.

Impatto sulla comunità e prossimi aggiornamenti

L’incidente ha avuto ripercussioni immediate sulla mobilità e ha suscitato la preoccupazione della comunità di Quarto D’Altino e delle aree limitrofe, in particolare per l’entità dei mezzi coinvolti e per la presenza di numerosi passeggeri a bordo dell’autobus. Le autorità locali hanno promesso aggiornamenti non appena saranno completati i rilievi e le verifiche cliniche sui feriti. Nel frattempo, la priorità rimane il supporto alle persone colpite e il ripristino della normalità viaria nella zona.