Piloni delle seggiovie sommersi a Campo Imperatore: immagini sorprendenti

Lo scenario che arriva da Campo Imperatore, nel massiccio del Gran Sasso, è fuori dall’ordinario: la quantità di neve ha creato accumuli così estesi da avvolgere parti strutturali degli impianti. Le immagini diffuse dall’amministratore unico del Centro turistico Gran Sasso, Gianluca Museo, mostrano piloni che appaiono parzialmente o del tutto ricoperti, offrendo una fotografia insolita del paesaggio in quota.

La scena più eclatante riguarda la seggiovia Scindarella, dove il primo pilone, alto circa quattro metri, risulta quasi interamente sepolto. Tali fenomeni sono il risultato di un accumulo nevoso eccezionale che ha interessato la zona, e richiedono interventi mirati per garantire la sicurezza degli impianti e ripristinare la funzionalità delle piste.

Cosa rivelano le fotografie

Le fotografie pubblicate mettono in evidenza l’entità dell’accumulo: alcune strutture emergono soltanto per poche porzioni, mentre altre sembrano scomparire sotto il manto bianco. Oltre a Gianluca Museo, immagini correlate sono state divulgate anche da Gianfranco Cocciolone, contribuendo a documentare la portata dell’evento. Questo materiale visivo consente di valutare lo stato degli elementi portanti delle seggiovie e di pianificare gli interventi necessari.

Elementi più colpiti

I piloni delle seggiovie rappresentano i punti più critici perché, pur essendo progettati per carichi di neve, possono risultare ostacolati da depositi irregolari. Il caso della seggiovia Scindarella, con un pilone alto circa quattro metri completamente coperto, è emblematico: la neve ha superato i livelli ordinari e ha reso necessaria una verifica puntuale delle condizioni strutturali prima di qualsiasi riattivazione.

Interventi e priorità operative

Da subito sono scattati i lavori dei tecnici specializzati per il ripristino degli impianti. L’azione prevede un ordine d’intervento preciso: prima la verifica e la riattivazione della funivia, quindi il controllo delle varie seggiovie e delle relative stazioni. Operare in condizioni di forte innevamento comporta l’impiego di attrezzature adeguate e il rispetto di protocolli di sicurezza rigorosi per gli operatori.

Fattori che rallentano i lavori

Le operazioni sono influenzate dalle condizioni meteorologiche, dalla stabilità del manto nevoso e dalla necessità di garantire in primo luogo la tutela del personale. Come spiegato dal consigliere comunale delegato alla montagna, Luigi Faccia, si sta lavorando per cercare di riaprire in occasione di Pasquetta, ma non esistono garanzie sui tempi: la priorità resta la completa messa in sicurezza prima di qualsiasi decisione sulla riapertura.

Implicazioni per turismo e gestione del territorio

L’episodio mette in luce la vulnerabilità delle infrastrutture di montagna di fronte a nevicate persistenti e abbondanti. Per i gestori del territorio significa affrontare costi e tempistiche maggiori per il monitoraggio e il recupero delle strutture, mentre per gli operatori turistici si configurano possibili ripercussioni sulle attività stagionali. Sono allo studio misure organizzative per minimizzare l’impatto e per ricondurre l’area all’operatività in piena sicurezza.

In conclusione, le immagini di Campo Imperatore costituiscono un promemoria dell’importanza della manutenzione preventiva e della capacità di risposta in alta quota: il lavoro dei tecnici prosegue per riportare gli impianti in servizio, nel rispetto delle regole di sicurezza e delle condizioni meteo che determineranno i tempi effettivi di riapertura.