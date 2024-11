Fedez e Chiara Ferragni hanno optato per la St. Louis School, un istituto internazionale di Milano che garantisce ai figli Leone e Vittoria un percorso formativo d’élite. Con programmi bilingui e un ambiente multiculturale, questa scelta sottolinea l’importanza che la coppia attribuisce all’educazione dei figli.

Accordo sui costi e la gestione familiare

Di recente, Fedez e Ferragni hanno formalizzato un accordo che riguarda sia le rette scolastiche sia altre spese familiari, mostrando un impegno comune per il benessere dei figli. In particolare, questa intesa stabilisce come le risorse per l’educazione vengano gestite, un passo rilevante per garantire stabilità e futuro ai bambini.

Leone e Vittoria, stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, saranno trattati come tutti gli altri bambini. Per pubblicare le loro foto sui social, i genitori dovranno prima ottenere il consenso reciproco.

Focus su istruzione e crescita

La scelta di un’istruzione prestigiosa è parte della visione della coppia per il futuro dei figli, fornendo loro una base educativa solida e favorendo uno sviluppo personale e culturale fin dalla tenera età.