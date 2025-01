Fermato il figlio per l'omicidio dei genitori a Cagliari

Un caso che ha scosso Cagliari

La tragica morte dei coniugi Luigi Gulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, 82 anni, ha gettato un’ombra inquietante sulla comunità di Cagliari. I due anziani sono stati trovati senza vita nella loro abitazione il 5 dicembre scorso, in quello che inizialmente sembrava un caso di avvelenamento. Le indagini, però, hanno preso una piega drammatica con il fermo del figlio Claudio Gulisano, 44 anni, accusato di duplice omicidio volontario.

Dettagli dell’interrogatorio

Il fermo è avvenuto dopo un lungo interrogatorio di oltre sei ore, condotto dalla pm Rossana Allieri. Durante l’interrogatorio, Claudio ha fornito risposte che non hanno convinto gli inquirenti, portando così alla sua detenzione. Attualmente, si trova nel carcere di Uta, mentre il fratello Davide, di 46 anni, non è indagato. Le circostanze che hanno portato a questa drammatica svolta rimangono avvolte nel mistero, con gli investigatori che continuano a lavorare per chiarire i dettagli di questa vicenda.

Le cause della morte

Secondo le prime informazioni, i coniugi sarebbero morti per avvelenamento, ma la sostanza utilizzata non è ancora stata identificata. Gli esami condotti dal medico legale sono in corso e si attendono risultati definitivi. Gli alimenti e i resti di cibo sequestrati dai carabinieri del Ris non hanno fornito risposte certe, alimentando ulteriormente il mistero. Inizialmente, si era ipotizzato un avvelenamento da funghi, ma questa teoria è stata rapidamente scartata dagli accertamenti effettuati.

La ricostruzione degli eventi

La chiamata ai carabinieri è stata effettuata dallo stesso Claudio, che ha allertato le autorità dopo essere entrato in casa e aver trovato i genitori privi di vita. Da quel momento, le indagini si sono intensificate, con i militari del Ris che hanno eseguito accertamenti approfonditi all’interno dell’abitazione. Parallelamente, gli investigatori hanno ricostruito la vita dei coniugi Gulisano e quella dei loro figli, cercando di capire se ci fossero motivi o conflitti che potessero giustificare un gesto così estremo.

Un caso che continua a far discutere

La comunità di Cagliari è scossa da questa tragica vicenda, che solleva interrogativi su dinamiche familiari e relazioni interpersonali. La notizia del fermo di Claudio Gulisano ha suscitato una forte reazione tra i residenti, molti dei quali conoscevano i coniugi e li descrivono come persone tranquille e rispettabili. Le indagini proseguono, e mentre si attendono ulteriori sviluppi, il caso rimane sotto i riflettori, con la speranza che la verità emerga al più presto.