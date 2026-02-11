Ferrari conferma il suo impegno verso i collaboratori con un premio dipendenti storico: per il 2026, ogni lavoratore della sede di Maranello potrà ricevere fino a 14.900 euro, a testimonianza della volontà del Cavallino di condividere i successi aziendali e valorizzare il contributo del proprio team.

Ferrari: crescita sostenuta e innovazione elettrica

I dati finanziari di Ferrari confermano una solida crescita: i ricavi netti 2025 hanno raggiunto 7,146 miliardi di euro (+7%), con un utile operativo (EBIT) di 2,11 miliardi (+12%) e un utile netto di 1,6 miliardi.

Il margine operativo si attesta al 29,5% e il portafoglio ordini è coperto fino alla fine del 2027. Anche gli azionisti beneficeranno di dividendi più generosi: il consiglio proporrà una distribuzione del 40% dell’utile netto, rispetto al 35% dell’anno precedente, come annunciato dal direttore finanziario Antonio Picca Piccon.

Sul fronte dei prodotti, il 2026 sarà un anno di grandi novità. Ferrari lancerà quattro nuovi modelli, completando la presentazione della prima vettura elettrica, “Luce”, i cui ordini si apriranno il 27 maggio. Il veicolo sarà disponibile in tre versioni: termica, ibrida plug-in ed elettrica.

Il 2025 ha visto l’introduzione di sei novità di gamma, tra cui 296 Speciale, Speciale A, Amalfi, 849 Testarossa e Testarossa Spider, oltre alla prima fase del lancio di Luce. Secondo l’Ad Benedetto Vigna, i primi riscontri dei clienti sono molto positivi ed è giusto condividerli con tutti, confermando che il Cavallino riesce a combinare innovazione, performance globale e attenzione concreta ai lavoratori.

Ferrari condivide il successo con i suoi dipendenti: premio fino a 14.900 euro

Ferrari raggiunge un traguardo eccezionale nella valorizzazione dei propri collaboratori. Il premio di competitività 2026 toccherà fino a 14.900 euro per ciascuno dei circa 5.000 dipendenti di Maranello, superando il massimo dello scorso anno di 14.400 euro. La cifra varia leggermente tra i settori: il comparto Sports Cars and Lifestyle riceverà l’intero importo massimo, mentre la Scuderia Ferrari si fermerà a 14.498 euro.

Il pagamento avverrà in quattro acconti da 1.300 euro, con il saldo finale previsto per aprile. I nuovi assunti, circa 150 da novembre a oggi, riceveranno inoltre 2.000 euro in azioni Ferrari, e tutti i dipendenti hanno la possibilità di convertire fino a 5.000 euro del premio in titoli della società.

Il segretario generale della Fim, Ferdinando Uliano, ha definito il risultato «straordinario», evidenziando come l’accordo sindacale ponga al centro le persone e il valore del lavoro. Mario Olivito, segretario della Fim Emilia Centrale, ha aggiunto che l’intesa si inserisce in un modello di relazioni partecipative e contrattazione avanzata, fondato sulla collaborazione attiva tra azienda e rappresentanze dei lavoratori. Questo approccio conferma Ferrari come punto di riferimento nel panorama manifatturiero italiano, in grado di combinare eccellenza industriale e riconoscimento economico tangibile.