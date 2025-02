Ferrari, in merito all’offerta accelerata di bookbuild promossa da Exor, ha annunciato di aver partecipato acquistando 666.666 azioni proprie ordinarie per un corrispettivo totale di circa 300 milioni di euro. Il prezzo per azione è stato determinato nell’ambito dell’offerta e l’operazione è stata finanziata attraverso le disponibilità liquide della società.

Exor vende azioni Ferrari: operazione da 300 milioni

L’operazione rappresenta la settima tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi annunciato nel contesto del Capital Markets Day del 2022. “Questa mossa ci sorprende, ritenendo non fosse necessaria per coprire il book, anche se per Ferrari ha un impatto limitato. Con questa tranche di buyback rimangono meno di 0,3 miliardi da spendere del piano da 2 miliardi lanciato nel 2022”, commenta Equita nella nota giornaliera. A Piazza Affari il titolo Ferrari intorno alle 9,30 cede il 7,8% a 445,3 euro. Annunciando ieri l’operazione, Exor ha dichiarato che la vendita ridurrà la concentrazione del portafoglio e fornirà le risorse per “una nuova acquisizione di dimensioni significative, quando se ne presenterà l’opportunità”.

Impatto sul mercato e prospettive future

L’operazione rientra nei limiti del mandato di acquisto di azioni proprie approvato dall’assemblea annuale degli azionisti del 17 aprile 2024, che ha autorizzato ad acquistare fino a un massimo del 10% delle azioni ordinarie della società durante il periodo di diciotto mesi successivo. Il regolamento dell’operazione è previsto per il 3 marzo. Una volta conclusa l’operazione, la società continuerà ad attuare il programma, in linea con l’avanzamento della generazione del free cash flow industriale.