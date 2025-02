Ferrari ha aggiornato al rialzo le sue previsioni finanziarie per il 2025, con ricavi attesi oltre i 7 miliardi di euro e un utile per azione non inferiore a 8,60 euro. Inoltre, l’azienda ha rivelato che riconoscerà un bonus di competitività pari a 14.400 euro ai 5.000 dipendenti in Italia.

Ferrari, maxi bonus per i dipendenti: premio da 14.400 euro

Ferrari supera le aspettative nel 2024, con un utile netto di 1,526 miliardi di euro (+21%) e ricavi a 6,677 miliardi (+12%). Le consegne di auto sono salite dell’1%, raggiungendo 13.752 unità, tranne che in Cina (Hong Kong e Taiwan), dove sono scese del 22%. Per il 2025, l’azienda prevede ricavi oltre i 7 miliardi di euro, con un incremento del 5% rispetto al 2024, e anticipa il raggiungimento di gran parte dei target 2026 con un anno di anticipo.

Il Ceo Benedetto Vigna, come riportato da Il Sole 24 Ore, ha annunciato che i 5.000 dipendenti della Ferrari in Italia riceveranno quest’anno un premio di competitività di 14.400 euro. L’anno scorso il premio era stato di 13.500 euro.

“I risultati dello scorso anno riflettono un grande lavoro di squadra in tutte le anime della società, fondamentale anche per una stagione sportiva molto competitiva”.

Poi, Vigna ha aggiunto:

“Puntiamo alla qualità dei ricavi più che ai volumi. Credo sia questa la miglior spiegazione degli straordinari risultati finanziari nel 2024, trainati da un forte mix prodotto e da una crescente domanda di personalizzazioni. Su queste solide basi, ci aspettiamo una robusta crescita anche nel 2025, che ci permetterà di raggiungere la fascia alta della maggior parte dei nostri target di profittabilità per il 2026 con un anno di anticipo”.

Il Capital Markets Day della Ferrari

La prima Ferrari elettrica debutterà nel 2025, con la data chiave fissata per il 9 ottobre, durante il Capital Markets Day. In quella giornata, il CEO Benedetto Vigna svelerà la prima supercar a zero emissioni del marchio.

“Noi non abbiamo mai parlato di transizione elettrica, ma di addizione. Non lasciamo qualcosa per sostituirla con un’altra, ma aggiungiamo alle termiche e alle ibride l’auto a trazione elettrica completa. Procediamo come previsto”, ha spiegato.

Durante la conferenza, Vigna ha anche annunciato che, oltre alla sportiva elettrica, verranno presentati nel corso dell’anno cinque nuovi modelli o versioni speciali, con lanci distribuiti tra i mesi precedenti e successivi a ottobre.