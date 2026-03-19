Festa del papà, Salvini fa gli auguri e posta la foto di Nathan della famiglia del bosco

Festa del papà, Salvini fa gli auguri e posta la foto di Nathan della famigl...

Festa del papà, Salvini fa gli auguri e posta la foto di Nathan della famigl...

(Adnkronos) - "Auguri a tutti i papà. Ai papà che amano, ai papà che ci sono, ai papà che non ci sono più e ci proteggono da lassù, ai papà che non mollano mai". Così Matteo salvini in un post pubblicato oggi, 19 marzo, su Facebook. Il vicepremier e ministro ha accompagnato il suo messaggi...

(Adnkronos) – “Auguri a tutti i papà. Ai papà che amano, ai papà che ci sono, ai papà che non ci sono più e ci proteggono da lassù, ai papà che non mollano mai”. Così Matteo salvini in un post pubblicato oggi, 19 marzo, su Facebook.

Il vicepremier e ministro ha accompagnato il suo messaggio con una foto di Nathan Trevallion, il papà della famiglia del bosco. “E un pensiero particolare a chi, da mesi, lotta per poter stare con i propri bambini e a tutti i papà separati che soffrono ma, per amore dei loro figli, non si arrendono”, conclude.

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