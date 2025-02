I gatti italiani hanno la loro festa nazionale: il 17 febbraio. Una data che non è stata scelta a caso, ma attraverso un curioso sondaggio. Nel 1990, la rivista “Tuttogatto” chiese ai suoi lettori di proporre il giorno ideale per celebrare questi misteriosi amici a quattro zampe che condividono le nostre case e le nostre vite.

La festa del gatto del 17 febbraio: il simbolo di resilienza e libertà felina

Fu la proposta di Oriella Del Col per la festa del gatto a conquistare il pubblico, con una scelta tutt’altro che casuale. Il mese di febbraio, per la festa del gatto, dominato dal segno dell’Acquario, rispecchia perfettamente lo spirito libero e anticonformista dei nostri amici felini. La tradizione popolare, non a caso, ha sempre associato questo mese ai gatti e alle streghe, in un intreccio di misticismo e superstizione. Ma è il numero 17 a racchiudere il vero colpo di genio: considerato portatore di sfortuna in Italia, nei paesi nordici si trasforma in simbolo delle “sette vite”, eco della leggendaria resilienza felina. Un rovesciamento di prospettiva che trasforma un presagio nefasto in un inno alla vita. L’amore per i gatti non conosce confini: mentre l’Italia festeggia a febbraio, il mondo sceglie date diverse. Il gatto, questo affascinante compagno delle nostre vite, viene celebrato in date diverse in giro per il mondo.

La festa del gatto 17 febbraio: una tradizione che affonda le radici nell’antico Egitto

L’IFAW ha scelto l’8 agosto come Giornata Mondiale, mentre americani, russi e giapponesi hanno le loro tradizioni: il 29 ottobre negli USA, il 22 febbraio tra Mosca e Tokyo. Da qui la festa del gatto per l’Italia il 17 febbraio. Ma quando è iniziata questa storia d’amore tra umani e felini? Gli archeologi ci raccontano di tracce che risalgono a ben 8.000 anni fa. È però nell’antico Egitto che i gatti hanno vissuto il loro momento di massima gloria: venerati come divinità, protetti da leggi severissime, incarnati nella potente dea Bastet dal volto felino. E oggi? In mezzo al caos della vita moderna, eccoli ancora qui, misteriosi ed eleganti come sempre. Ci incantano con i loro sguardi penetranti, ci cullano con le loro fusa. La festa italiana del 17 febbraio è solo l’ultimo gesto d’affetto in questa lunghissima storia di amicizia, scritta giorno dopo giorno dalle zampette dei nostri amici felini.