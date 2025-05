Un evento di rilevanza internazionale

Il Festival delle relazioni pubbliche, organizzato da Ferpi, si svolgerà il 16 e 17 maggio a Venezia, presso le storiche Procuratie Vecchie. Questo evento rappresenta un’importante occasione di incontro per professionisti del settore, con l’obiettivo di discutere le sfide e le opportunità che la comunicazione affronta nell’era digitale.

La manifestazione si aprirà con lo European Summit “Technology, Trends & Communication Transformations”, un incontro di alto livello promosso dalla Global Alliance for Public Relations & Communication Management.

The Venice Pledge: un impegno etico

Uno dei momenti più attesi del festival sarà la presentazione di The Venice Pledge, un’iniziativa che mira a promuovere un uso etico dell’intelligenza artificiale nella comunicazione. Questo impegno globale chiederà ai professionisti del settore di adottare pratiche responsabili, riconoscendo l’importanza di un approccio etico in un contesto in continua evoluzione. Il tema centrale dell’evento, “Good times, bad times. È tempo di essere etici”, sottolinea la necessità di riflessioni profonde sulle implicazioni etiche delle tecnologie emergenti.

Un’opportunità di confronto e crescita

La scelta della Casa di The Human Safety Net come sede del festival non è casuale. Questa fondazione, promossa da Generali, è nota per il suo impegno in iniziative a forte impatto sociale. Durante le due giornate, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi su temi cruciali come l’evoluzione delle professioni comunicative e l’assunzione di responsabilità in un mondo sempre più influenzato dalla tecnologia. Ferpi si propone di creare uno spazio di dialogo tra comunicatori e relatori pubblici, favorendo un confronto aperto su come affrontare le sfide etiche e professionali del presente e del futuro.