Un evento di rilevanza mondiale

Il Festival scacchistico internazionale “Città di Palmanova” è tornato a far parlare di sé, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti del settore. Fino al 3 gennaio, l’ex caserma Napoleonica Montesanto di Palmanova, in provincia di Udine, ospita oltre 200 giocatori provenienti da 34 Paesi di tre continenti: Africa, Asia ed Europa. Questo evento non è solo una competizione, ma un vero e proprio palcoscenico per talenti emergenti e campioni affermati.

Campioni in gara

Tra i partecipanti, spiccano nomi di spicco come il moldavo Ilia Martinovici, il serbo Milos Stankovic e il greco Georgios Gkoumas. Non mancano rappresentanti italiani di alto livello, come Gabriele Lumachi, medaglia di bronzo nell’Assoluto. La presenza di questi atleti di fama internazionale rende il torneo un’occasione imperdibile per gli appassionati di scacchi, che possono assistere a partite di altissimo livello.

Organizzazione e streaming

L’evento è curato dalla Associazione Palmascacchi, sotto la presidenza di Giulia Guida, che ha descritto il torneo come un’opportunità per convalidare titoli prestigiosi, come quelli di gran maestro o maestro internazionale. Gli appassionati possono seguire in diretta streaming tutti gli incontri della categoria “Magistrale” sui portali online <a href=" e <a href=" Questa modalità di trasmissione permette a chiunque di vivere l'emozione del torneo, rendendolo accessibile a un pubblico globale.