FI: Casellati, 'Tomassini esempio di passione politica, scomparsa lascia grande vuoto'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Oggi ho perso un carissimo amico, che da sempre ha messo la sua competenza e la sua umanità al servizio della sanità e della tutela della salute dei cittadini". Così il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati.

"Da parlamentare e da uomo delle istituzioni, il senatore Antonio Tomassini ha sempre rappresentato un esempio di passione politica .

A lui mi legano ricordi indelebili e i tanti momenti vissuti insieme fin dal 1994 in Forza Italia, di cui è stato uno storico esponente. La sua scomparsa lascia un grande vuoto in tutti noi. Ai suoi cari va la mia vicinanza e il mio pensiero più affettuoso. Addio Antonio, mi mancherai”, conclude.