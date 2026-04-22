Re Carlo e famiglia ricordano Elisabetta nei 100 anni dalla nascita

Londra, 22 apr. (askanews) – La famiglia reale inglese si è riunita per ricordare Elisabetta II, che il 21 aprile avrebbe compiuto cento anni. In un momento di difficoltà per il casato Windsor, dopo l’arresto del principe Andrea per i suoi rapporti con Jeffrey Epstein che gli sono costati anche la revoca dei titoli nobiliari, re Carlo III e la regina Camilla hanno organizzato un ricevimento a Buckingham Palace per celebrare il compleanno della regina.

Erano presenti rappresentanti di enti di beneficenza, membri della famiglia reale, tra cui il principe e la principessa del Galles, la principessa Anna e il duca e la duchessa di Edimburgo. E proprio su William e Kate si gioca il futuro della monarchia, che resta fortemente legata al passato glorioso.Il sovrano ha così preso visione al British Museum del plastico del nuovo memoriale dedicato alla madre che sarà realizzato a St.

James Park.La sovrana è morta nel 2022 dopo avere regnato per 70 anni ma il suo ricordo è ancora molto forte ed è ancora amatissima dai sudditi. Con un messaggio Carlo, riprendendo le parole della madre per ricordarne l’eredità ha detto: “Ognuno di noi può fare la propria parte per rendere il mondo di domani un posto migliore” ma ha anche aggiunto che molti aspetti dei tempi in cui viviamo l’avrebbero profondamente turbata, ma – ha concluso -trovo conforto nella sua convinzione che il bene prevarrà sempre”.