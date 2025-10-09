Fi: domani 'Futuro Italia' su ricerca, sostenibilità e tecnologia

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Ricerca, innovazione e competitività al centro del convegno 'Futuro Italia – Ricerca e innovazione per competere', domani venerdì 10 ottobre, alle ore 14, presso la Sala della Lupa della Camera dei Deputati. Promosso da Forza Italia, l’a...

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – Ricerca, innovazione e competitività al centro del convegno 'Futuro Italia – Ricerca e innovazione per competere', domani venerdì 10 ottobre, alle ore 14, presso la Sala della Lupa della Camera dei Deputati. Promosso da Forza Italia, l’appuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese per un confronto sulle sfide che attendono il Paese nei campi della ricerca scientifica, della sostenibilità e della transizione digitale.

Dopo i saluti istituzionali del ministro dell'Università Anna Maria Bernini, del presidente Crui Giovanna Iannantuoni e dell’eurodeputata e presidente della Consulta Letizia Moratti, interverranno i capigruppo di Camera e Senato Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, la deputata forzista Annarita Patriarca e l’assessore regionale azzurro Luisa Regimenti.

Le conclusioni saranno affidate al ministro Bernini, all’eurodeputata Letizia Moratti e al ministro degli Affari Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.