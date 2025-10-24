Fi: Gasparri, 'noi locomotiva per il centrodestra in questa fase'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Forza Italia si allarga sul territorio, il nostro segretario provinciale Alessandro Battilocchio ha raccolto altri impegni positivi di amministratori, assessori, consiglieri dalla provincia di Roma. Siamo in crescita, i risultati lo hanno dimostrato dalla Valle d�...

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – "Forza Italia si allarga sul territorio, il nostro segretario provinciale Alessandro Battilocchio ha raccolto altri impegni positivi di amministratori, assessori, consiglieri dalla provincia di Roma. Siamo in crescita, i risultati lo hanno dimostrato dalla Valle d'Aosta alla Calabria, lo dimostreremo ancora nelle prossime tornate regionali e nell'andamento della nostra presenza sempre più capillare.

FI è veramente la locomotiva per il centrodestra in questa fase". Così il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, a margine di una conferenza stampa a Montecitorio per annunciare nuovi ingressi nel partito.