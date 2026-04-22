Guerra Iran, sequestrate due navi Msc: perché i pasdaran hanno ordinato il fermo nello Stretto di Hormuz

Sequestrate navi Msc nello Stretto di Hormuz: escalation militare e accuse di violazioni marittime tra Iran e traffici internazionali.

Lo Stretto di Hormuz torna a essere un punto critico delle tensioni internazionali dopo il sequestro di alcune navi MSC da parte delle Guardie Rivoluzionarie iraniane e una serie di attacchi in mare. L’episodio riaccende lo scontro tra sicurezza marittima e interessi geopolitici, mentre sullo sfondo si complicano i negoziati diplomatici tra Stati Uniti e Iran.

Crisi diplomatica e negoziati sospesi tra Washington e Teheran

Sul piano politico, la crisi nello Stretto si intreccia con un contesto diplomatico in rapido deterioramento. I negoziati previsti tra Stati Uniti e Iran sono stati interrotti, mentre le posizioni restano distanti. Teheran avrebbe chiarito che la ripresa del dialogo è subordinata alla revoca delle restrizioni, dichiarando che “non appena verrà revocato il blocco, si terrà a Islamabad il prossimo ciclo di negoziati”.

Questo scenario ha contribuito a congelare ulteriormente i contatti diretti, proprio mentre la regione affronta nuove tensioni marittime.

Nel frattempo, anche il fronte mediorientale resta instabile: il Libano si prepara a chiedere a Washington, nei colloqui previsti con Israele, un’estensione di un mese della tregua in vigore, segno della fragilità degli equilibri attuali.

Gli Stati Uniti hanno valutato la possibilità di prolungare il cessate il fuoco, ma la fiducia reciproca tra le parti rimane limitata, con Teheran che esprime scetticismo sulle garanzie internazionali.

Il quadro generale è reso ancora più complesso dalla sovrapposizione tra dinamiche militari e negoziali: da un lato la pressione nello Stretto di Hormuz, dall’altro il tentativo di mantenere aperti canali diplomatici già fragili. In questo contesto, le mosse delle Guardie Rivoluzionarie e le risposte politiche delle principali potenze contribuiscono a un clima in cui la stabilità regionale appare sempre più incerta.

Guerra Iran, sequestrate due navi Msc: perché i pasdaran hanno ordinato il fermo nello Stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico energetico globale, è tornato al centro delle tensioni dopo una serie di incidenti che hanno coinvolto navi mercantili colpite da armi da fuoco e successivamente fermate dalle Guardie Rivoluzionarie iraniane. Tra le unità coinvolte, come riportato dai media iraniani e confermato dal Quotidiano Nazionale, la portacontainer Msc Francesca e la Epaminondas, entrambe intercettate e scortate verso la costa iraniana dopo essere state danneggiate. Le autorità di Teheran sostengono che le imbarcazioni abbiano violato le regole di navigazione tentando di lasciare lo stretto senza autorizzazione e operando in modo irregolare.

I pasdaran avrebbero ribadito una linea di fermezza assoluta, definendo lo scenario una questione di sicurezza nazionale e dichiarando che “la violazione dell’ordine e della sicurezza nello stretto di Hormuz è la nostra linea rossa”. Le imbarcazioni, secondo l’agenzia Tasnim, sono state “scortati fino alla costa iraniana” e trasferite in acque territoriali per ispezioni su carico e documentazione.

A completare il quadro, l’agenzia marittima UKMTO ha segnalato che un mercantile è stato bersagliato da colpi d’arma da fuoco a breve distanza dalla costa iraniana, senza conseguenze per l’equipaggio, ma con la nave rimasta temporaneamente ferma in acqua. L’insieme degli episodi conferma una fase di forte instabilità in una delle rotte commerciali più sensibili al mondo, già segnata da tensioni militari e da un sistema di autorizzazioni condiviso tra Iran e Oman per il transito sicuro delle navi, non sempre riconosciuto da tutti gli attori regionali.