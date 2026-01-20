Fi: il 23 gennaio a Napoli 'Valori. Più libertà, più dignità', chiude Tajani

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Nel quadro dei tre giorni di mobilitazione nazionale di Forza Italia (23, 24 e 25 gennaio), dedicati all’anniversario della storica discesa in campo del fondatore e presidente del partito, Silvio Berlusconi, si terrà a Napoli l’iniziativa “Valori....

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – Nel quadro dei tre giorni di mobilitazione nazionale di Forza Italia (23, 24 e 25 gennaio), dedicati all’anniversario della storica discesa in campo del fondatore e presidente del partito, Silvio Berlusconi, si terrà a Napoli l’iniziativa “Valori. Più libertà, più dignità”, in programma venerdì 23 gennaio, alle ore 17.30, presso l’Hotel Continental – via Partenope, 38.

Parteciperà il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

L’appuntamento rappresenta un momento di riflessione politica e culturale sui valori fondanti del messaggio di Silvio Berlusconi agli italiani – libertà, dignità, solidarietà, giustizia e crescita –, che continuano a ispirare l’azione di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo. Al centro del confronto, il significato profondo della discesa in campo, richiamato dalle parole dello stesso presidente: “Noi vogliamo un governo e un partito che sappiano dare adeguata dignità al nucleo originario di ogni società, alla famiglia, che suscitino ragionevoli speranze per chi è più debole, per chi cerca lavoro, per chi ha bisogno di cure, per chi, dopo una vita operosa, ha diritto di vivere in serenità”.

I saluti iniziali saranno affidati a Iris Savastano, segretario cittadina di Forza Italia Napoli; al sen. Francesco Silvestro, segretario provinciale del partito del capoluogo campano, e a Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale Forza Italia Campania. All’iniziativa, prenderanno poi parte Elisabetta Casellati, ministro delle Riforme; Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia e presidente del Consiglio nazionale FI; Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale azzurro; Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata; Francesco Roberti, presidente della Regione Molise; Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di FI, assieme ai parlamentari azzurri Nazario Pagano, Mauro D’Attis, Francesco Cannizzaro e Claudio Lotito. Le conclusioni spetteranno al segretario nazionale, Antonio Tajani.