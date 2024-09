Fi intensifica la sua azione riguardo all'Ius scholae, mentre Ronzulli esprime delle perplessità.

Forza Italia prosegue il sostegno all'Ius Scholae, pur tra dissensi interni, al fine di offrire la cittadinanza ai minori non nati in Italia da immigrati regolari, dopo un decennio di istruzione positiva. L'idea sarà discussa all'interno del centrodestra, ma ha già sollevato critiche, ad esempio da parte di Licia Ronzulli. Tre punti fondamentali emergono: l'estensione dell'Ius Scholae a chi non nasce in Italia, la limitazione a due generazioni degli ascendenti italiani che consentono la cittadinanza per Ius Sanguinis, e la riduzione dei tempi di verifica e concessione della cittadinanza. Nonostante ciò, Forza Italia ribadisce l'opposizione al referendum che propone la cittadinanza dopo cinque anni. Anche Salvini e Meloni si oppongono a cambiamenti nella legge attuale sulla cittadinanza. Tajani argomenta però che vale la pena discutere un nuovo testo sulla questione.

Forza Italia prosegue il suo sostegno all’Ius Scholae, nonostante il freddo rapporto con gli alleati e una certa insoddisfazione interna. Si sta riflettendo sull’idea di offrire la cittadinanza ai minori non nati in Italia, figli di immigrati regolarmente residenti, dopo un decennio di un percorso educativo positivo. Questa proposta sarà presto discussa dai partiti del centrodestra e chiaramente è già stata oggetto di discussioni durante un incontro di deputati di Forza Italia. Durante questa discussione, alcuni, come Licia Ronzulli, hanno criticato sia il metodo che l’idea stessa, sottolineando che per il partito ci sono molte altre questioni prioritarie e che questo tipo di provvedimenti dovrebbero essere discussi prima dell’annuncio.

Il testo preciso non è ancora ufficializzatamente finalizzato. L’incontro, presieduto dai leader del gruppo Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, ha permesso il raccoglimento di diverse critiche e considerazioni tecniche. Sono emersi tre punti fondamentali. Il primo riguarda l’estensione dell’Ius Scholae a chi non è nato in Italia. Il secondo punto si riferisce alla limitazione a due generazioni, fino ai nonni, degli ascendenti italiani che consentono ai discendenti di ottenere la cittadinanza per Ius Sanguinis. Infine, si sta pontando a ridurre i tempi di verifica e concessione della cittadinanza da tre a un massimo di un anno per coloro che la richiedono dopo dieci anni di residenza. Attualmente si è ancora in fase di riflessione sulle legislazioni relative alla concessione della cittadinanza agli orfani e tramite matrimonio. Una parte dei membri di Forza Italia osserva con perplessità questa prassi acelerata, percependola come un tentativo di competere con le opposizioni che hanno raccolto 500.000 firme per il referendum.

Gasparri ha ribadito l’opposizione di Forza Italia al referendum, sostenendo che l’idea di concedere la cittadinanza dopo soltanto cinque anni è un errore assoluto. Allo stesso tempo, Matteo Salvini ha vivacemente dichiarato durante un incontro del suo partito che sia dal punto di vista numerico, sociologico che pratico, non vede alcun bisogno di modificare la legislazione attuale sulla cittadinanza. Anche Giorgia Meloni ha condiviso l’opinione martedì, affermando che non vede motivo per variare l’attuale legge. Barelli ha risposto a una domanda riguardante la posizione della premier dicendo che Tajani sostiene che in presenza di un nuovo testo, vale la pena di discuterne, come ha detto lui stesso da New York.