La giovane donna è stata denunciata anche per guida senza patente e auto non assicurata.

Mamma di 28 anni denunciata dalla Polizia per abbandono di minore dopo che ha dimenticato la figlia alla stazione di servizio ed essersi ricordata della sua assenza solo dopo essersi recata in centro città. Nel frattempo i poliziotti accortasi della minore in stato di solitudine l’hanno intrattenuta e presa in custodia.

Madre scorda la figlia alla pompa di benzina

Una giovane di 28 anni si dimentica la figlia alla stazione di servizio perché impegnata a fare rifornimento. Si accorge che qualcosa non va come dovrebbe solo quando si sta recando in centro e getta un’occhiata al sedile posteriore.

Immediatamente decide di far ritorno alla pompa di benzina ed arrivata sul posto si accorge della presenza dei poliziotti, nel frattempo avevano provveduto a far salire in auto la piccola, che dopo alcuni controlli sul veicolo e sulla donna l’hanno riconsegnata alla mamma.

Alla guida senza patente e su un’auto non assicurata

Nei controlli effettuati sul posto i poliziotti hanno rivelato che la giovane fosse al volante dell’auto senza aver mai conseguito la patente ed anche che si trovava al volante di un’auto sottoposta a fermo amministrativo e non assicurata.

Infatti era stata fermata giorni prima dagli agenti e in un controllo era emersa la non idoneità del veicolo alla circolazione su strada.