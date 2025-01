La tragedia del neonato abbandonato: un appello alla società

Un evento tragico che scuote la comunità

Il ritrovamento del corpo senza vita di un neonato di circa un mese nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista, nel rione Poggiofranco di Bari, ha scosso profondamente la comunità locale. Questo drammatico episodio non è solo una notizia di cronaca, ma un segnale allarmante delle fragilità sociali che affliggono la nostra società. L’arcivescovo di Bari e Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, ha espresso il suo profondo dolore e ha lanciato un appello alla responsabilità collettiva, sottolineando che nessuna vita dovrebbe essere abbandonata nell’indifferenza.

Un richiamo alla responsabilità collettiva

Satriano ha dichiarato che quanto accaduto è un “richiamo urgente per tutti noi”. La sua affermazione mette in evidenza la necessità di un impegno più forte per sostenere coloro che si trovano in condizioni di vulnerabilità. La società deve costruire un ambiente in cui nessuno venga lasciato indietro, specialmente nei momenti di crisi. Questo evento tragico ci costringe a riflettere su come possiamo migliorare il supporto alle famiglie in difficoltà e garantire che ogni vita, dal concepimento fino all’ultimo respiro, venga rispettata e protetta.

La cultura dello scarto e le sue conseguenze

Il dolore espresso da Satriano non si limita alla perdita del neonato, ma si estende a chi ha compiuto questo gesto disperato. Entrambi, secondo l’arcivescovo, sono il risultato di una “cultura dello scarto” che si sta diffondendo in un mondo sempre più indifferente verso i più deboli. Questo dramma ci invita a considerare le storie di solitudine e disperazione che si nascondono dietro le apparenze. La società deve affrontare queste problematiche con serietà e compassione, per evitare che eventi simili si ripetano in futuro.

Un invito alla riflessione e al cambiamento

In vista della solennità dell’Epifania, Satriano ha esortato la comunità a ricordare il neonato nelle celebrazioni eucaristiche, sottolineando l’importanza di onorare la vita anche nei momenti di dolore. Questo dramma dovrebbe servire come un catalizzatore per una maggiore attenzione e cura verso le vite più indifese. Onorare il senso profondo del Natale significa impegnarsi affinché eventi come questo non siano solo segni di dolore, ma anche opportunità di riflessione e cambiamento. La società ha il dovere di offrire sostegno concreto a chi vive nell’ombra, per costruire un futuro migliore per tutti.