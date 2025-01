Un momento di grande dolore per Filippa Lagerback

A pochi giorni dalla scomparsa della madre Margaretha, Filippa Lagerback ha deciso di tornare sui social per condividere un messaggio profondo e toccante. La showgirl svedese, nota per la sua carriera in televisione e come modella, ha voluto rendere omaggio alla figura materna che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua vita. La notizia della perdita era stata annunciata da Fabio Fazio durante una puntata di “Che Tempo Che Fa”, lasciando i fan e i telespettatori colpiti dalla triste notizia.

Un messaggio d’amore e gratitudine

Filippa ha pubblicato un carosello di immagini e video che la ritraggono insieme alla madre, accompagnato da parole che esprimono il suo amore e la sua gratitudine. “Mamma. E la mamma che fa” ha scritto, evocando ricordi di momenti felici trascorsi insieme. La Lagerback ha descritto la madre come un’essenza pura di amore, empatia e generosità, sottolineando i valori che le sono stati trasmessi e l’impatto positivo che ha avuto sulla sua vita.

Il supporto dei fan in un momento difficile

In un momento così difficile, Filippa ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno dimostrato affetto e supporto. “Grazie dell’abbraccio d’affetto enorme che ci avete mandato in questi giorni, la mamma sarebbe stata sorpresa e grata” ha scritto, evidenziando l’importanza del sostegno della comunità in un periodo di lutto. Il post ha ricevuto un’enorme quantità di like e