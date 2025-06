Fine vita: Schlein, 'spero dialogo costruttivo con Governo'**

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Servirebbe una legge nazionale per assicurare un fine vita dignitoso. Noi abbiamo presentato una proposta in Parlamento e continueremo ad insistere affinché sia presto calendarizzata e discussa e anche su questo ci sono le condizioni sicuramente già pe...

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – "Servirebbe una legge nazionale per assicurare un fine vita dignitoso. Noi abbiamo presentato una proposta in Parlamento e continueremo ad insistere affinché sia presto calendarizzata e discussa e anche su questo ci sono le condizioni sicuramente già per una unità trasversale tra le forze di opposizione, ma io mi auguro pure per un dialogo costruttivo con il Governo, questo dipende dalle forze di maggioranza più che da noi".

Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite a 'La Repubblica delle idee'.