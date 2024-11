Misure contro l’overtourism a Firenze

Firenze, una delle città d’arte più visitate al mondo, sta affrontando le sfide legate all’overtourism con un piano innovativo per garantire un turismo più sostenibile. La sindaca Sara Funaro ha annunciato una serie di misure che mirano a preservare il patrimonio culturale e migliorare la qualità della vita dei residenti. Tra le principali novità, spicca la rimozione delle keybox, le cassette per le chiavi degli appartamenti in affitto, che deturpano le facciate storiche degli edifici nell’area Unesco.

Rimozione delle keybox e nuove regole

“Con questa delibera mettiamo uno stop retroattivo all’uso delle keybox sulle facciate esterne dei palazzi”, ha dichiarato Funaro. Queste cassette, spesso di colore rosso, saranno rimosse per garantire decoro e sicurezza. Tuttavia, la modifica del regolamento Unesco richiederà l’approvazione della Regione Toscana e della Soprintendenza, con l’entrata in vigore prevista per il 2025. Questo intervento è parte di un piano più ampio per gestire il turismo in modo responsabile e sostenibile.

Limitazioni ai veicoli atipici e uso di amplificatori

Un’altra misura significativa riguarda l’istituzione di limiti all’uso di veicoli atipici, come le golf car, che hanno invaso le strade storiche. Inoltre, è previsto il divieto di utilizzo di amplificatori e altoparlanti da parte delle guide turistiche, per ridurre il rumore e il disturbo ai residenti. Funaro ha sottolineato l’importanza di implementare controlli più rigorosi, anche attraverso l’uso di intelligenza artificiale e strumenti informatici, per garantire il rispetto delle nuove normative.

Statistiche sul turismo e obiettivi futuri

Nel 2023, Firenze ha registrato 10,5 milioni di presenze ufficiali, con previsioni che indicano un aumento a 15 milioni per il 2024. Questi dati evidenziano la necessità di un intervento tempestivo per gestire i flussi turistici e migliorare la qualità della vita dei residenti. “L’obiettivo è promuovere un turismo sostenibile, lavorando sui flussi e migliorando la qualità della vita dei residenti”, ha affermato la sindaca.

Responsabilità dei gestori e futuro del turismo a Firenze

In merito alle keybox e al check-in online, Funaro ha ricordato che la responsabilità del riconoscimento degli ospiti spetta ai gestori degli appartamenti. Inoltre, si sta valutando la possibilità di limitare l’accesso ai veicoli atipici in alcune aree, richiedendo nuovamente modifiche al regolamento Unesco. Queste misure, una volta approvate dalla giunta e dal consiglio comunale, rappresenteranno un passo importante verso un turismo più sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale di Firenze.