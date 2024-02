Questa mattina, a Firenze, un bambino è rimasto solo nello scuolabus, che doveva accompagnarlo a scuola, per quasi due ore.

Un vicenda che ha avuto un lieto fine, ma sarebbe potuta finire in tragedia come tante altre.

Un bambino di soli tre anni è rimasto chiuso per circa un’ora e mezza, da solo, all’interno dello scuolabus che lo aveva portato, assieme agli altri piccoli compagni, all’asilo dell’Istituto Gonnelli di Gambassi Terme, un Comune in provincia di Firenze.

Il piccolo, rimasto solo nello scuolabus, è stato salvato quando una passante non si è accorta casualmente del suono di un clacson.

«Ho messo mio figlio alle 8 sullo scuolabus come tutti i giorni, sarebbe dovuto entrare alle 8,30 alla materna Beccuccio Bicchieraio. Nessuno mi sa dire cosa è successo, forse Mattia si è addormentato ed è stato dimenticato lì. La donna ha visto mio figlio che con il ditino le indicava il portellone. Voleva uscire è stato rimasto chiuso sul mezzo per un’ora e mezzo. Da solo, dimenticato da chi avrebbe dovuto occuparsene» .

Subito dopo l’accaduto si è mobilitata anche l’amministrazione comunale per chiarire la dinamica di quanto accaduto:

«L’amministrazione e gli uffici comunali preposti si sono immediatamente attivati per individuare le responsabilità. La ditta che ha in gestione il servizio si è dimostrata disponibile a collaborare. Ci riserviamo di agire nei modi e nelle sedi opportune per tutelare il servizio, affinché non si ripetano più fatti come questi».