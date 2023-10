Un bimbo di 3 anni è stato dimenticato sullo scuolabus per ore. L’accompagnatrice è stata licenziata immediatamente mentre l’autista sospeso.

Bimbo di tre anni dimenticato per ore nel bus: accompagnatrice licenziata

L’accompagnatrice presente sullo scuolabus in cui è stato dimenticato un bambino di soli 3 anni a Bari è stata licenziata. Lo ha comunicato l’azienda di trasporti che era stata incaricata del servizio di accompagnamento dei bambini a scuola. La donna non si è accorta della presenza del piccolo sul mezzo e lo ha lasciato per ore da solo. Il bambino è stato trovato solo tre ore dopo la fine delle lezioni, seduto sullo scuolabus parcheggiato davanti alla scuola Lopopolo nel quartiere San Paolo. La giornata era molto calda e il mezzo era chiuso ma fortunatamente il piccolo non ha avuto conseguenze fisiche. “Era tutto sudato, lasciato per tre ore al caldo. Lui ha provato ad attirare l’attenzione battendo le mani sul vetro del pullman, ma nessuno lo ha notato. Poi forse per il caldo e la stanchezza si è addormentato. Alla fine delle lezioni hanno riaperto il bus ed è stato trovato” ha raccontato la mamma del piccolo.

L’accompagnatrice è stata licenziata e l’autista sospeso

L’azienda dei trasporti ha espresso la sua vicinanza alla famiglia con una nota, in cui è stato anche segnalato il licenziamento dell’accompagnatrice e la sospensione dal servizio dell’autista dello scuolabus. L’accompagnatrice aveva assunto funzioni di assistente sugli scuolabus a Bari per oltre otto anni. Il Comune ha spiegato che applicherà una sanzione, mentre i genitori del bambino hanno presentato denuncia ai carabinieri.