Firenze, bimbo inala monossido di carbonio: è in ospedale

Il piccolo di soli 5 mesi aveva inalato il gas nella notte di Capodanno. Ora è in ospedale aiutato dalla camera iperbarica

Era la notte di Capodanno quando una famiglia di 4 persone, a Firenze, entra a contatto con una fuga di gas che rischiava di risultare per loro fatale. In particolare, un bambino di soli 5 mesi ha inalato grosse quantità di monossido di carbonio. Il bimbo è stato trasportato velocemente in ospedale e lì è stato ricoverato.

Un’inaspettata fuga di gas ha rischiato di mettere a repentaglio la vita di una famiglia di quattro persone originaria di Firenze. Mamma, papà e figli sono entrati a contatto con il monossido di carbonio nella notte di Capodanno, in quantità che potevano nuocere gravemente alla salute. I quattro hanno, fortunatamente, fatto in tempo a recarsi in ospedale e lì, il più piccolo fra loro, un bimbo di soli 5 mesi è stato ricoverato d’urgenza. Il bambino si trova ancora al Meyer di Firenze attaccato alla camera iperbarica, con la madre che ha deciso di rimanere con lui. Gli altri due famigliari sono, invece, tornati a casa, dopo tutti gli accertamenti del caso.