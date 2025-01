Firenze, una notte di festa trasformata in paura

La notte di Capodanno a Firenze, solitamente caratterizzata da festeggiamenti e allegria, si è trasformata in un incubo a causa di due episodi di violenza che hanno scosso la città. I festeggiamenti, che avrebbero dovuto essere un momento di gioia, sono stati macchiati da accoltellamenti che hanno lasciato due giovani feriti, entrambi trasportati in codice rosso agli ospedali locali.

Il primo accoltellamento al piazzale Michelangelo

Il primo episodio si è verificato poco prima della mezzanotte al piazzale Michelangelo, un luogo iconico di Firenze, affollato di persone pronte a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Un 27enne straniero è stato colpito al torace con un fendente in circostanze ancora da chiarire. La polizia è intervenuta immediatamente, avviando indagini e allertando il 118. Il giovane, nonostante la gravità della ferita, è stato trasportato all’ospedale Santissima Annunziata, dove è arrivato cosciente e vigile, un segnale positivo in una situazione così critica.

Il secondo accoltellamento in via Verdi

Il secondo accoltellamento è avvenuto intorno alle 3 del mattino in via Verdi, una delle strade più affollate durante le celebrazioni. Un giovane di 21 anni, anch’esso straniero, è stato colpito alla schiena con un’arma da taglio. Anche in questo caso, il 118 è intervenuto prontamente, trasportando il ferito all’ospedale di Santa Maria Nuova in codice rosso. Le prime indagini indicano che l’aggressione sia scaturita da una lite tra più soggetti, in un contesto di grande affollamento, rendendo la situazione ancora più pericolosa.

La risposta delle autorità e la sicurezza pubblica

Le autorità locali stanno prendendo molto seriamente questi episodi di violenza. La polizia ha avviato un’indagine approfondita per identificare i responsabili e garantire la sicurezza dei cittadini. La notte di Capodanno, che dovrebbe essere un momento di celebrazione, ha evidenziato la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza pubblica, soprattutto in occasioni di grande affluenza. Gli eventi violenti come questi non solo mettono in pericolo la vita delle persone, ma minano anche il senso di comunità e di festa che caratterizza la città di Firenze.