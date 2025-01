Fisco: Ascani, 'governo sbugiardato, cancella taglio redditi più bassi'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Il grande classico di questo governo, questa volta applicato al cuneo fiscale: colpiscono i redditi più bassi, vengono scoperti e sbugiardati, si rimangiano tutto, salvo presentarsi come quelli che hanno risolto i problemi causati da qualcun altro. La Sottosegretaria Albano ha ammesso che i lavoratori più in difficoltà, quelli con redditi tra 8.500 e 9.000 euro, per effetto delle misure introdotte con l’ultima legge di bilancio rischiano di perdere 1.200 euro, due mensilità, come denunciato dalla Cgil e dalle opposizioni. E che quindi la misura dovrà essere cancellata. Siamo di fronte a un errore gravissimo. Che sia per incapacità o ostinata pianificazione il governo Meloni si dimostra ancora una volta non all’altezza del suo mandato”. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem.