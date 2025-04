Fisco: assistente virtuale gratuito TributIAmo per compilazione sicura 730

Roma, 30 apr. – (Adnkronos) – È partita ufficialmente la stagione della dichiarazione dei redditi 2025. Dal pomeriggio di oggi, 30 aprile, i modelli precompilati saranno disponibili per la consultazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate; a partire dal 15 maggio sarà possibile modificarli e inviarli. Anche quest'anno i cittadini potranno scegliere la modalità semplificata, che permette di gestire in modo intuitivo la propria dichiarazione, grazie a un'interfaccia chiara e guidata.

In questo contesto di forte innovazione e semplificazione digitale, la Fondazione Aidr conferma il suo impegno al fianco dei cittadini, dei commercialisti, degli esperti contabili e dei CAF, attraverso TributIAmo (https://www.aidr.it/assistente-virtuale/), il primo assistente virtuale gratuito interamente dedicato all'ambito fiscale.

TributIAmo è stato progettato dai professionisti dell’Aidr per offrire supporto immediato e preciso nelle fasi cruciali della dichiarazione dei redditi, rispondendo a dubbi, guidando nelle procedure e semplificando l'accesso alle informazioni ufficiali. In un momento in cui la quantità di dati gestiti dall'Agenzia delle Entrate supera il miliardo e 300 milioni di informazioni, strumenti come TributIAmo diventano essenziali per orientarsi con facilità, ridurre il rischio di errori e risparmiare tempo prezioso.

"In un'epoca di crescente complessità normativa e di forte digitalizzazione dei servizi pubblici – dichiara Mauro Nicastri, presidente della Fondazione Aidr – crediamo che l'accesso libero a strumenti di assistenza intelligente, come il nostro TributIAmo, sia un diritto per tutti. Vogliamo supportare cittadini e professionisti affinché possano affrontare con serenità l’appuntamento con il fisco, promuovendo una cittadinanza digitale sempre più consapevole e autonoma". Per maggiori informazioni su TributIAmo e per accedere gratuitamente al servizio, è possibile visitare il sito ufficiale della Fondazione Aidr: www.aidr.it