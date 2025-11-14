Fisco: Bertinotti, 'chi si indigna per patrimoniale è succube di società ingiusta'

Fisco: Bertinotti, 'chi si indigna per patrimoniale è succube di ...

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – "Far piangere i ricchi? Un obiettivo forse troppo ambizioso. I ricchi non piangono. Basta guardare Musk e i suoi mille miliardi… Ma in un mondo così, davvero c'è qualcuno che può indignarsi se tu dici la parola 'patrimoniale'? Quelli che lo fanno sono ormai succubi di questa società ingiusta". Lo dice Fausto Bertinotti a L'Aria che Tira su La7.