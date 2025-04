Fisco: Ciani, 'codice Ateca per escort e prostituzione scelta ambigua e pericolosa'

Roma, 10 apr (Adnkronos) – "Destano forte perplessità le novità introdotte (se confermate) dalla nuova classificazione Ateco 2025, nella quale compare un codice che comprende l’attività ‘di accompagnatori e accompagnatrici, servizi sessuali, organizzazione di eventi di prostituzione e gestione di locali connessi’". Lo dichiara il deputato Paolo Ciani, segretario di Democrazia solidale-demos.

"Mentre ogni giorno si combatte contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale, un sistema di classificazione statale legittimerebbe fiscalmente attività che – pur in assenza di un divieto esplicito della prostituzione – sono strettamente connesse a reati come il favoreggiamento, l’induzione e lo sfruttamento -prosegue Ciani-. La regolazione fiscale non può prescindere da un chiaro inquadramento giuridico. Il rischio concreto è quello di aprire una pericolosa zona grigia, in cui a rimetterci saranno ancora una volta le persone più vulnerabili, in particolare le donne, spesso vittime di tratta o ricattate in situazioni di marginalità".

"Serve subito un chiarimento da parte del Governo su modalità e ragioni di una simile decisione. Appare una scelta ambigua e pericolosa: si è valutato l’effetto che può avere una norma del genere, proprio mentre le istituzioni locali e il terzo settore lavorano ogni giorno per contrastare lo sfruttamento e offrire percorsi di uscita e di autonomia alle vittime?”, conclude Ciani