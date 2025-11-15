Fisco: Conte, 'patrimoniale? C'è già, quella del governo su italiani con aumento tasse'**

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "La patrimoniale non è all'ordine del giorno, non è prevista. Noi la stiamo proponendo quantomeno a livello europeo, ma su patrimoni di oltre 100 milioni". Lo dice Giuseppe Conte a Sky Tg24. "La vera patrimoniale e non è questa, ch...

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "La patrimoniale non è all'ordine del giorno, non è prevista. Noi la stiamo proponendo quantomeno a livello europeo, ma su patrimoni di oltre 100 milioni". Lo dice Giuseppe Conte a Sky Tg24. "La vera patrimoniale e non è questa, che non è all'ordine del giorno, ma quella che il governo ha messo sulla spalle degli italiani, aumentando le tasse".