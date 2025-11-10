Fisco: Renzi, 'a Landini come è venuto in mente di parlare adesso di patrimoniale?'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Come è venuto in mente a Landini di parlare di patrimoniale in questo momento? Abbiamo Meloni che aumenta la pressione fiscale, lui dice noi la aumentiamo di più. A quel punto la Meloni appare come una statista che blocca l'aumento delle tasse. Co...

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – "Come è venuto in mente a Landini di parlare di patrimoniale in questo momento? Abbiamo Meloni che aumenta la pressione fiscale, lui dice noi la aumentiamo di più. A quel punto la Meloni appare come una statista che blocca l'aumento delle tasse. Come quando aumenta lo stipendio a Brunetta e poi fa finta di bloccarglielo.

Tutti noi stiamo giocando la partita con la maglietta pro Giorgia Meloni, basta. Diciamo che è una che sta aumentando le tasse invece di parlare di patrimoniale, Landini la lasci da parte per una volta". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Un giorno da pecora su Rai Radio1.

"Il Campo largo? Si farà è una necessità, non ci sono alternative. Le primarie le vedo bene, secondo me chi vince ha sempre ragione", conclude.