Fisco: tributaristi, semplificazione al centro delle nostre proposte

Roma, 27 gen. (Labitalia) – Intervistato da Angelica Bianco sul quotidiano La Discussione, il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, ha indicato le proposte in tema di semplificazione che saranno presentate al legislatore: “Nel corso degli anni, come Istituto nazionale tributaristi, abbiamo fornito indicazioni e presentato proposte di semplificazione al legislatore ed attualmente, un poll di nostri esperti, sta predisponendo una serie di possibili interventi su varie tematiche, dalle cartelle esattoriali alle compensazioni dei crediti fiscali, dalla soppressione di taluni adempimenti all’implementazioni dei soggetti obbligati all’utilizzo della fatturazione elettronica".

"Riteniamo – spiega – che la digitalizzazione in ambito tributario ed i milioni di dati inviati dal contribuente, soprattutto attraverso gli intermediari fiscali abilitati, all’amministrazione finanziaria non debbano servire solo per il corretto adempimento degli obblighi tributari e per la giusta lotta all’evasione, ma anche per semplificare. Oggi questo è ancora una chimera".

"Chiederemo pertanto – afferma Alemanno – un tavolo permanente tra le organizzazioni di rappresentanza degli intermediari fiscali ed il Ministero dell’economia e delle finanze, dove i provvedimenti da adottare siano oggetto di confronto preventivo e dove il percorso di semplificazione inizi il suo corso non più rinviabile".