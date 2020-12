Gay: Fico, 'mai abbassare guardia, Istituzioni facciano loro parte' (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – "Non può esistere individuo, non può esserci una vita vissuta dignitosamente, senza libertà vera e riconosciuta. Come non può esistere una comunità degna di questo nome se non fa il possibile per difendere il diritto e l’esigenza di libertà di ogni essere umano.

La giornata internazionale dei diritti umani – e questo momento di confronto – ci offrono quindi l’occasione per ribadirlo e rinsaldare le ragioni della dignità e di rispetto della persona, quale punto fermo e non negoziabile della convivenza civile. E per rinnovare l’impegno di tutti a rendere la nostra comunità sempre inclusiva, aperta, rispettosa dell’altro", incita il presidente della Camera.

"Ogni atto discriminatorio, ogni insulto, ogni violenza è una ferita dolorosa inferta non solo al singolo, ma a tutta la società.

È assolutamente inaccettabile che ogni giorno milioni di persone nel mondo si sentano additate e siano discriminate per il loro orientamento sessuale. Ugualmente intollerabili sono i persistenti stereotipi di genere. E ancora molto lavoro va fatto per assicurare –in senso sostanziale e non solo formale – piene e pari opportunità".