Lavoro: Mik Cosentino, 'concentrazione tra doti più richieste'

Roma, 18 giu. (Labitalia) – "La capacità di concentrarsi nonostante gli stimoli e le distrazioni esterne è una delle doti più richieste dal mondo del lavoro, della scuola e dello sport". A dirlo Mik Cosentino, che a causa di un infortunio non ha potuto rappresentare il nostro Paese, come nuotatore, alle Olimpiadi si è reinventato professionalmente diventando uno dei volti più noti dell’imprenditoria digitale.

“Quando ho terminato la carriera agonistica e intrapreso quella di imprenditore – racconta all'Adnkronos/Labitalia Cosentino – ho appurato l’esistenza di un fattore determinante al raggiungimento degli obiettivi prefissati: nel nuoto, così come nello studio e nel lavoro, è spesso la concentrazione a fare la differenza”.

Dopo oltre due anni di ricerche e sperimentazioni, supportato da un pool di specialisti, Mik Cosentino ha deciso di rendere la concentrazione a portata di capsula grazie alla sua nuova azienda GLX Nutrition.

L’integratore alimentare Focus proposto dal brand dell’ex stella del nuoto italiano è composto da materie prime certificate e di altissima qualità, e a fare la differenza sono proprio le molecole contenute all’interno del prodotto. Ad esempio la criniera di leone, un fungo raro e da sempre impiegato per curare i deficit di memoria o concentrazione; o ancora il mix di Gingko e Bacopa per aumentare le funzioni cognitive a cui si sommano Rhodiola e Guaranà, che insieme alla Tirosina aiutano l’organismo a entrare rapidamente in uno stato di maggior presenza mentale.

“Come esseri umani – sostiene Cosentino – il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo ed è solo grazie a una concentrazione ottimale che possiamo focalizzarci ed esprimere tutto il nostro potenziale. L’idea di questa avventura è nata per fornire a tutti uno strumento veloce e clinicamente testato per affrontare le sfide quotidiane con focus e determinazione, affinché chiunque possa esprimere al meglio le proprie abilità in minor tempo e con maggiore efficacia”.