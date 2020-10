Moto: Segugio.it, mercato nuovo e usato recupera terreno, trainato da sud e isole

Roma, 26 ott. (Labitalia) – Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, ha svolto un'analisi per approfondire il tema delle immatricolazioni e dei passaggi di proprietà, studiando la variazione dei preventivi per moto nuove e usate nel periodo giugno-settembre 2020.

I dati trasmessi dall’Ancma mostrano come il Covid-19 abbia fortemente influenzato le immatricolazioni moto a livello nazionale. In particolare, si nota che nei primi 9 mesi del 2020 si è registrato un calo del 7% rispetto all’analogo periodo del 2019. Dopo un inizio positivo nei mesi di gennaio e febbraio, vi è stato un tracollo delle immatricolazioni, che nel mese di aprile 2020 sono scese quasi del 97% rispetto allo stesso mese del 2019.

La situazione è nuovamente migliorata a partire da giugno, portando ad una crescita intorno al 30% delle immatricolazioni moto nei mesi estivi del 2020.

Un andamento simile si riscontra analizzando i passaggi di proprietà di motocicli sullo stesso arco temporale. Nel periodo gennaio-settembre si evidenzia un calo del 5,5% dei passaggi di proprietà tra il 2019 e il 2020;

Il mercato dell’usato, dopo un forte rallentamento nei mesi di marzo e aprile, è tornato a crescere da giugno in un confronto anno su anno.

Il chiaro trend evidenziato è che sono il Sud e le Isole a performare meglio in entrambi i mercati, nuovo e usato, rispetto alla media nazionale.