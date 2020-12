Edonelle, campagna charity per finanziare studio sul gender gap

Roma, 3 dic. (Labitalia) – Il gender gap, ovvero la disparità di genere, è una tematica che sempre di più viene posta al centro dell'opinione pubblica, soprattutto in questo particolare periodo storico in cui le donne sono tra le categorie più colpite dalla crisi economico-sanitaria.

A tal proposito Edonelle, oleogel a base di Cannabidiol, 100% naturale, si unisce a The thinking watermill in una campagna di charity a supporto dei diritti delle donne e della disparità di genere. The Thinking watermill society è, infatti, un'organizzazione non-profit con sede a Roma che si occupa di promuovere il dibattito e lo scambio di idee tra i suoi membri sui cambiamenti in corso nel panorama economico, culturale e sociale in modo da individuare le possibili opportunità di crescita.

Nello specifico, tutti i fondi raccolti da Edonelle andranno a finanziare uno studio, che analizzerà dapprima la presenza di donne nelle scuole e università (come studenti ma anche come insegnanti), negli enti pubblici, all’interno di organi rappresentativi e imprese nei vari Stati. Successivamente, tramite il lancio di video conference e questionari, si andrà a comprendere come le donne degli Stati analizzati vorrebbero cambiare la loro condizione e il loro Paese: in alcuni di questi infatti, come ad esempio Uganda e Kenya, si pratica ancora la dote nuziale e non esiste divorzio.

A valle della ricerca si individueranno modalità di intervento a sostegno delle donne da realizzare sul campo: la volontà di Thinking watermill Society è perciò quella di poter intervenire concretamente, finanziando ad esempio reti locali di assistenza alle donne.

"La campagna di Charity – racconta Alessia Kish, project manager di Agorà Pharma, startup da cui nasce Edonelle – si pone completamente a favore dell’universo femminile e affronta le delicate tematiche relative alla 'Parità di genere ai tempi del Covid-19', con l’obiettivo specifico di sviluppare una analisi e conseguenti azioni proattive concrete in supporto alle donne nelle diverse parti del mondo, in questo periodo storico nel quale proprio la violenza verso le donne e il gap di genere è ancora più drammatico ed accentuato".

I report raccolti saranno poi predisposti da giovani ricercatrici dell’East Africa, con competenze giuridiche ed economiche, e pubblicati sul portale thethinkingwatermill.com, con libero accesso a chiunque sia interessato ad approfondire l’argomento.