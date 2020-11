Promuovere l’innovazione nel settore dell’assistenza sanitaria in Italia, per migliorare l’efficienza dei servizi e creare opportunità per le imprese: è l’obiettivo di HealthTech Innovation hub, polo dedicato allo sviluppo di tecnologie per la salute nel complesso universitario San Giovanni a Teduccio, a Napoli.

Il nuovo hub è frutto della collaborazione tra l’Università Federico II di Napoli e Medtronic Italia, proprio con l’obiettivo di unire competenze accademiche e abilità imprenditoriali per generare nuove soluzioni nell’assistenza sanitaria.  Â