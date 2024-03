La Florida contro la dipendenza dai social: vietate tutte le piattaforme ai minori di 14 anni

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha dato il via alla sua lotta contro la dipendenza dai social firmando una nuova legge che, di fatto, vieta ai minori di 14 anni di creare un profilo su qualsiasi piattaforma. Ma non è finita qui, perché se un ragazzo appartenente a questa fascia di età ha già un profilo social, questo verrà eliminato.

Una norma severa

Il testo è stato fortemente voluto dai repubblicani dello stato della Floria per combattere la dipendenza dai social network che riguarda in larga parte soprattutto i più giovani. Per questo motivo il governatore Ron DeSantis ha firmato la legge che permette ai minori di età compresa tra i 14 ai 16 anni di poterli usare ma solo tramite l’esplicito consenso dei genitori.

Quindi chi ha meno di 14 anni o coloro che non otterranno tale consenso, non potranno utilizzare alcuna piattaforma e, in caso di profilo già esistente, questo verrà eliminato. Stando a quanto emerso, tale norma riguarda prevalentemente quei social che includono il monitoraggio delle attività degli utenti che vengono poi sfruttate per le pubblicità o per modificare l’algoritmo cambiando i contenuti visibili nella home.

Escluso tutto il resto

Per questo motivo dalla legge sono praticamente escluse tutte le altre piattaforme che non sono propriamente social network come quelle per la posta elettronica, lo streaming, la messaggistica, le notizie, l’intrattenimento, lo sport, lo shopping online ed i videogiochi.