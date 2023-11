Social Network, influencer contro i filtri nelle foto: "Sono il male assoluto"

Sophie Hugues, una giovane madre influencer, ha scelto di mostrare attraverso sui social, tutta la sua naturalezza: nessun filtro, nessuna artificiosità, solo lei in ogni curva del suo corpo. Il messaggio che lei ha dunque mandato è tanto bello quanto speciale ed è così che attraverso le sue foto ha attaccato i filtri che mascherano le imperfezioni, tanto ad arrivare ad affermare che sono il “male assoluto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Soph Hughes | Curve Model | Body Positivity (@sophwithlove)

Social Network, le critiche di Sophie Hugues sui filtri nelle foto: “Meriti di indossare tutta la lingerie che vuoi”

Scorgendo la pagina di Instagram di Sophie è possibile osservare tutta una serie di fotografie di lei vestita in lingerie elegantissima o abiti lunghi e coloratissimi passando per gli outfit di tutti i giorni. In ogni messaggio traspare una grande consapevolezza che ha incontrato naturalmente l’affetto dei suoi follower: “Questo è per me un promemoria per ricordarmi che non bisogna sentirsi una “me**a ogni volta che si apre Instagram, cadendo così nella spirale infinita del confronto. Tu sei abbastanza e meriti di indossare tutta la lingerie carina che vuoi, meriti di sentirti sensuale”.

Le risposte dei follower

Le repliche dei follower dell’influencer non si sono fatte attendere: c’è chi ha chiesto che sui social ci siano più messaggi di questo tipo e chi invece ha scritto: “Nessuna donna dovrebbe giustificarsi per il suo corpo e le sue forme”. Non è nemmeno infine mancato chi ha rivendicato la bellezza naturale di un corpo femminile.