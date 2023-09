Guadagna circa 28 mila euro facendo scoppiare palloncini con il sedere: è quanto raccontato dall’influencer brasiliana Daniella Motta. La ragazza, che attualmente risiede in Inghilterra, ha raggiunto il successo sui social condividendo con i suoi followers scatti hot.

Influencer guadagna facendo scoppiare palloncini con il sedere

L’influencer brasiliana Daniella Motta, 21 anni, vanta un cospicuo seguito sui suoi profili social Instagram e TikTok. La ragazza è diventata particolarmente famosa per i contenuti a forte matrice sexy che posta sui social. Al momento, vanta circa 60mila followers per i quale condivide quotidianamente scatti hot.

In una recente intervista, ha rivelato uno dei modi più originali e certamente fuori dal comune con il quale riesce a guadagnare e garantirsi entrate sicure ogni mese. Oltre agli svariati servizi fotografici che realizza, infatti, Motta ha deciso anche di soddisfare alcune richieste che i suoi followers le rivolgono. Tra queste c’è anche quella di scoppiare palloncini con il sedere.

La rivelazione

Con il trascorrere del tempo, l’influencer ha cominciato a rispondere ai messaggi di alcuni fan che l’hanno contattata in privato. La ragazza, che vive in Inghilterra, ha riferito di aver ricevuto numerose richieste, tra le quali c’era anche quella di far scoppiare i palloncini in modo sexy. Da qui l’idea di farli scoppiare con il sedere.

Intervistata dal Daily Star, la modella ha raccontato che video simili le consentono guadagnare anche più di 24 mila sterline al mese.

Il racconto

“La prima volta che qualcuno mi ha chiesto di creare contenuti con i palloncini, ho pensato che fosse per una festa o evento specifico. Pensavo volessero che augurassi loro buon compleanno o qualcosa del genere. Poi, ho ricevuto altre richieste molto simili e lì ho capito che si trattava di un feticcio che esisteva davvero, si chiama Inflatophilia, ovvero, trarre piacere da tutto ciò che è gonfiabile. Ricevo delle richieste stranissime, ad esempio, accarezzare i palloncini e di strofinarmici sopra. Comunque sia, prendo tutto sul serio perché, poi, vengo pagata”, ha detto a Daily Star.

“Anche se so che qualcuno potrebbe non condividere ciò che faccio, a me non importa perché, per me, dopo il video, finisce tutto. È un lavoro, semplicemente. Creo contenuti e guadagno, perciò non mi pento di ciò che faccio”, ha concluso.