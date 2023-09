Una bambina di soli due anni si è persa in un bosco vicino a casa ma fortunatamente è stata salvata dai due cani di famiglia.

USA, bimba di 2 anni si perde nel bosco: salvata dai cani di famiglia

Una bambina di soli due anni si è allontanata da casa e si è persa nel bosco, ma fortunatamente è stata salvata dai cani di famiglia. La piccola, che giocava nel giardino di casa, è sparita improvvisamente, ma è stata trovata che dormiva vicino a uno dei due cani, mentre l’altro faceva la guardia. La vicenda è arrivata da Faithorn, un piccolo villaggio tra Michigan e Wisconsin, tramite l’emittente WJMN Local 3. La piccola Thea è scomparsa il 20 settembre, mentre giocava in giardino con i due cani. “Ero sotto choc per il fatto che fosse letteralmente sparita in una frazione di secondo” ha raccontato la madre Brooke. La donna ha chiesto aiuto ai parenti che vivono poco lontano e hanno subito iniziato a cercare la bambina nel bosco vicino all’abitazione. Alle ricerche si sono aggiunte anche le forze dell’ordine.

USA, bimba di 2 anni si perde nel bosco: il ritrovamento

Dopo un paio d’ore la piccola Thea è stata trovata. Stava dormendo vicino a uno dei cani, mentre l’altro faceva la guardia. “Sono così felice che la mia bambina sia al sicuro a casa con noi stasera. I suoi cagnolini la tenevano al sicuro. Sono ancora sotto choc” ha scritto la mamma della piccola su Facebook. “È stato un incubo che non avrei mai voluto vivere” ha aggiunto. La bambina è stata trovata a circa 4 chilometri dalla sua abitazione.