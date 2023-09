Tragedia sfiorata in India, donna rimane incastrata su una ruota panoramica

In India una donna è rimasta impigliata nella ruota panoramica di un parco divertimenti, restando appesa a 15 metri di altezza

L’incidente, che avrebbe potuto essere fatale, è avvenuto nella città indiana di Dwarka durante il Carnevale di Shireshwar, nello stato nord-occidentale del Gujarat.

India, donna incastrata con i capelli su una ruota panoramica

I capelli della donna si sono incastrati nella parte superiore della ruota panoramica. Quando ha realizzato ciò che stava accadendo è stata subito presa dal panico e ha chiesto aiuto. Si trovava, infatti, a 15 metri di altezza ed era incapace di muoversi. Un video, diventato virale e condiviso dal tabloid inglese The Sun, mostra un folto gruppo di spettatori attoniti che guardano la scena, mentre diversi addetti dello staff si arrampicano per raggiungerla. L’attrazione è stata immediatamente fermata e gli uomini, in equilibrio sulla struttura metallica della giostra, hanno cercato freneticamente di sganciare i capelli della donna, senza successo. Sono riusciti a liberarla solo tagliandoli con un coltello.

Non è la prima volta che accade

La vicenda fa seguito ad una serie di incidenti simili avvenuti nei parchi divertimento di tutta l’India. Ad aprile, una studentessa universitaria di 20 anni, è rimasta uccisa dopo che i suoi capelli si sono impigliati nell’albero rotante di una ruota panoramica. Nel 2016, in una piccola città a nord di Delhi, un’altra giovane ragazza stava cercando di scattarsi un selfie accanto all’attrazione, quando diverse ciocche sono rimaste impigliate, facendole rischiare la morte. Numerosi cittadini hanno protestato, chiedendo l’adozione di severe norme di sicurezza. A seguito del drammatico incidente avvenuto a Dwarka ci si chiede nuovamente di chi sia la responsabilità.