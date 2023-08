Influencer chiede 100 dolci gratis in cambio di visibilità: la risposta è un successo

Una torta di compleanno, 100 cupcake e una torta più piccola. Tutto questo, in cambio di visibilità. È la singolare offerta proposta da una influencer alla titolare di una pasticceria del Regno Unito. La risposta non è stata altrettanto dolce.

Influencer chiede 100 dolci in cambio di visibilità

Alla proprietaria della pasticceria “Three Little Birds” di Keighley, nel Regno Unito, è arrivata una singolare proposta d’affari. La titolare Rebecca Severs, da sette anni proprietaria del negozio di dolci e prodotti da forno, ha pubblicato sui profili social i dettagli della curiosa offerta ricevuta.

La proposta è arrivata da una agenzia di influencer che avrebbero assicurato massima visibilità ed esposizione mediatica in cambio dei dolci.

“Il pagamento – si legge nell’email giunta alla pasticcera – verrà effettuato sotto forma di promozione sui social media della festeggiata, seguita da oltre 700 mila persone su Instagram. Assicuriamo che tutto il lavoro verrà accreditato ai fornitori sulle piattaforme social”.

La torta di compleanno era per una celebrità non rivelata dalla titolare. Il rifornimento totale sarebbe servito per un evento a cui “parteciperanno moltissimi VIP e persone che lavorano nel mondo dello spettacolo”.

La risposta della pasticceria: “Non ci pago il mutuo”

“Mi dispiace sapere che la vostra cliente è in un momento di difficoltà talmente grave da non potersi permettere di pagare un piccolo negozio per i suoi prodotti. Purtroppo, l’istituto che mi ha concesso il mutuo non accetta pagamenti sotto forma di promozione su social e i miei dipendenti non possono sfamare i loro figli con l’esposizione su Instagram. Quindi declino la vostra generosa offerta”.

Questa la risposta della titolare della pasticceria, che ha raccontato l’episodio in una Storia su Instagram. Tuttavia, il racconto della proprietaria ha innescato altrettanta pubblicità, al punto che il negozio non potrà più accettare ordini per un po’ di tempo a seguito delle tante richieste ricevute. Alla fine si è fatta pubblicità da sola.