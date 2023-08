Arthur O Urso è un famoso influencer, da 210 mila follower, diventato famoso per il suo particolare stile di vita. Il 38enne, infatti, aveva 9 mogli, che ora pare siano diventate 6.

Influencer con 9 mogli: “Voglio un figlio da ognuna di loro”

Arthur O Urso è un influencer con 210 mila follower su Instagram. A renderlo famoso in Brasile, il suo paese d’origine, il suo particolare stile di vita. Il 38enne fino allo scorso anno aveva 9 mogli, che ora pare siano diventate 6 dopo che 3 di loro hanno chiesto il divorzio. “Il mio desiderio è sempre stato quello di avere 10 mogli. Ho solo una figlia, ma voglio avere un figlio con ciascuna delle mie mogli. L’amore che provo per ognuna di loro è lo stesso. Penso che sarebbe ingiusto avere figli solo con una o due di loro” ha dichiarato.

Influencer con 9 mogli: “Per accontentarle a letto ho fatto un calendario”

Tutto è iniziato quando Arthur ha sposato la sua prima moglie, Luana Kazaki, 27 anni, nel 2021. La coppia praticava lo scambiamo e, nonostante la poligamia sia un reato in Brasile, l’influencer ha voluto formalizzare l’unione con una delle sue partner con una cerimonia religiosa in una chiesa di San Paolo. Oltre a Luana, al momento le sue mogli sono Emelly Souza, 21 anni, Valquiria Santos, 24 anni, Olinda Maria, 51 anni, Damiana, 23 anni, e Amanda Ulbuquerque, di 28 anni. Arthur ha raccontato che all’inizio, per adempiere ai suoi “doveri coniugali” aveva un calendario, in modo da accontentare tutte. “Era come fare sesso per appuntamento. Mi sono ritrovato a fare sesso con una moglie e pensare a un’altra. Ora lasciamo che non ci sia nulla di organizzato” ha spiegato. L’influencer vuole arrivare a 10 moglie e vuole avere un figlio da ognuna di loro. Grazie al suo account su OnlyFans guadagna 60mila dollari al mese.